Primotecs: Avetta e Canalis (Pd), Regione apra tavolo di crisi

Interrogazione urgente in consiglio regionale sul caso della Primotecs e sul futuro degli stabilimenti di Villar Perosa e Avigliana. A presentarla Alberto Avetta (Pd) "Occorre che la Regione Piemonte si attivi convocando un tavolo di crisi e ascoltando i segnali di forte preoccupazione, espressa dai sindacati come dagli amministratori locali. Serve un forte impegno per rilanciare l'azienda con nuovi investimenti e per dare certezze ai lavoratori", afferma Avetta, con la consigliera Monica Canalis (Pd). Sono 600 i dipendenti della Primotecs, azienda del settore automotive specializzata nella progettazione e produzione di componenti in acciaio, ad Avigliana e Villar Perosa. "L'azienda ha attivato la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dei due siti produttivi - aggiungono Avetta e Canalis - e la situazione risulta preoccupante sia per la perdita di alcune figure professionali chiave, sia per i mancati investimenti in tecnologie all'avanguardia. Bene ha fatto Marco Ventre, sindaco di Villar Perosa e presidente dell'Unione montana, a chiedere alla Regione Piemonte l'apertura di un tavolo di crisi. Occorre che la Giunta Cirio assuma quanto prima un'iniziativa per evitare il lento declino dell'azienda e un ulteriore impoverimento industriale delle valli Susa e Chisone".