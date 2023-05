Movida torinese, controllate 200 persone e 5 locali

Nella consueta attività interforze del sabato notte nelle zone della movida torinese sono state controllate circa 200 persone e 5 locali e 5 locali pubblici: due di essi sono stati sanzionati, uno per occupazione del suolo pubblico ed il secondo per aver venduto bevande alcoliche dopo le ore 21. Inoltre, un equipaggio della Squadra Volante ha trovato e sequestrato 50 grammi di hashish. I controlli congiunti sono effettuati dalla Polizia di Stato e delle altre forze di polizia - Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale. L'attività, iniziata alle ore 20, si è concentrata in Piazza Vittorio Veneto e vie limitrofe e nei quartieri Vanchiglia e San Salvario.