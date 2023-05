Calcio: Monza, Galliani a Superga per omaggio al Grande Torino

Il calendario di questa prima storica stagione in Serie A del Monza ha voluto la trasferta contro il Torino proprio nel 'weekend di Superga'. Nella mattinata di domenica 7 maggio, pertanto, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, in rappresentanza di tutto il Club, si è recato a Superga per rendere omaggio al Grande Torino. Nel luogo dove è avvenuto il tragico schianto il 4 maggio 1949, Galliani ha depositato un mazzo di fiori e una sciarpa.