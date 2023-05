L'avvocato e la nipote del Duce

Dicono che… negli ambienti giudiziari torinesi stia facendo molto discutere la presenza di un componente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, Giampaolo Mussano, 64 anni, alla presentazione del libro I Mussolini dopo Mussolini di Edda Negri Mussolini, nipote del Duce. L’evento si è svolto nei giorni scorsi al circolo “Asso di Bastoni”, storico luogo di ritrovo degli attivisti subalpini di Casa Pound. Sebbene Mussano non abbia partecipato in qualità di consigliere dell’Ordine, all’organo di rappresentanza dell’avvocatura pare siano state inoltrate alcune segnalazioni di carattere informale, in particolare sull’opportunità della sua partecipazione. “Una serata da non dimenticare”, ha scritto Mussano su Facebook a commento di una foto che lo ritrae insieme ad Edda Negri Mussolini. Alle elezioni del 2023 per il consiglio dell’ordine Mussano ha raccolto 681 preferenze risultando quinto fra i candidati più votati. Il 13 marzo si è proposto come presidente ricevendo nove voti a fronte dei quindici andati a Simona Grabbi. “Polemiche sterili – liquida la faccenda Mussano – destinate a coprire di ridicolo chi se ne rende autore”.