OBITUARY

Morto Zich, con lui il Politecnico al centro del Sistema Torino

L'ingegnere torinese è stato l'artefice del rilancio dell'Ateneo di corso Duca degli Abruzzi, facendolo diventare protagonista negli snodi di potere della città. Numerose cariche ricoperte, in Intesa e nel board di Tim. Aveva 83 anni

È morto Rodolfo Zich, ingegnere, ex rettore del Politecnico di Torino che ha guidato dal 1987 al 2001. Aveva 83 anni. Zich, torinese, è stato dal 2010 al 2013 presidente dell’Aica, l’associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico. Ha presieduto anche l’Istituto Boella di Torino e la Fondazione Torino Wireless. È stato anche amministratore di Tim dal 2001 al 2005 e vicepresidente del Consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo.

“Esprimo a nome di tutta la comunità politecnica il profondo cordoglio – scrive Guido Saracco, suo successore alla guida dell'Ateneo –. Durante il suo lungo mandato, grazie alla sua visione estremamente moderna e innovativa ha contribuito a cambiare il volto di Torino come città universitaria e ha dato un nuovo impulso al Politecnico avviandolo a diventare realmente un Ateneo al contempo motore per il territorio e modello gli altri Atenei del nostro Paese. Dopo la sua guida, non ci ha mai più abbandonato la profonda motivazione che deriva dal sentirci un Ateneo in stretta relazione con il sistema produttivo, la comunità scientifica e la società tutta. È da questa sua visione che ha avuto impulso il raddoppio della sede di Corso Duca degli Abruzzi, con la costruzione di quella Cittadella Politecnica che ancora oggi è cuore del nostro Ateneo e simbolo di come riuscire ad integrare le attività di didattica, ricerca e innovazione nel tessuto urbano con ambizioni che vanno ben al di là del ruolo tradizionalmente svolto dall’accademia. Ogni suo successore ha sentito il dovere e l’onore di raccogliere la sua eredità, ed è grazie a questa sua capacità di proporre nuove prospettive, portata avanti con impegno e passione, che oggi abbiamo raggiunto traguardi e realizzato progetti in grado di cambiare e migliorare la società. Perdo con lui un amico, una fonte di ispirazione, una guida che mi hanno accompagnato per trent’anni”.

“Zich è stato per più di 30 anni un protagonista della vita di Torino – conferma Piero Fassino, parlamentare Pd ed ex sindaco della Mole –. Da rettore ha fatto del Politecnico una delle università italiane di eccellenza, aprendolo a una dimensione internazionale che tuttora caratterizza l’ateneo. Da quella postazione Zich fu protagonista della trasformazione che ha consentito a Torino di assumere un nuovo profilo: sì capitale industriale, ma anche città di tecnologie, innovazione, servizi finanziari, attività terziarie, cultura e turismo”. Contribuì, aggiunge Fassino, “alla elaborazione del primo piano strategico che ridisegnò sia le vocazioni della città, sia i suoi assetti urbanistici e infrastrutturali. Generoso in ogni sua attività è stato un costante punto di riferimento per l’intera comunità torinese e l’impronta della sua azione rimarrà nella storia di Torino, città che amava profondamente. Lo ricordo con grande gratitudine per le tante occasioni di collaborazione e per l’amicizia solida che ci ha legato per anni. E con emozione e nostalgia gli rivolgo un ultimo saluto”.