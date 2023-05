2 Giugno: Torino celebra in musica l'Italia e la Repubblica

Torino celebra la Repubblica a suon di musica. Per la festa del 2 Giugno la Città e l'Orchestra Rai propongono infatti un concerto con una scelta di celebri pagine ispirate all'Italia o create da grandi compositori italiani. Una serata all'Auditorium Rai 'Arturo Toscanini', con biglietti in prevendita a 2 euro a partire da martedì 9 maggio, trasmessa anche in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura. "La Festa della Repubblica - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - è la festa di un popolo e di uno degli ordinamenti fondamentali della nostra Costituzione, che ha garantito in questi decenni sviluppo, coesione e soprattutto libertà. Valori che vanno difesi tutti i giorni". Sul podio ci sarà il direttore colombiano Andrés Orozco-Estrada, una delle bacchette più apprezzate di oggi. Il concerto si aprirà con la Sinfonia n. 4 in La maggiore di Felix Mendelssohn-Bartholdy detta 'Italiana', seguita da l'Ouverture dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini, quella da I vespri siciliani di Giuseppe Verdi e il celebre Intermezzo dalla Manon Lescaut di Giacomo Puccini.