Piemonte, cure Rsa a domicilio e corsi per caregiver

L'offerta di cure domiciliari anche da parte delle Rsa e corsi di formazione per i caregiver familiari sono fra le novità proposte in Piemonte dalla bozza di deliberazione della Giunta Cirio sul programma regionale per la non autosufficienza. Il provvedimento, illustrato oggi in IV Commissione, definisce i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps) e stabilisce un quadro stringente al quale attenersi. Durante la seduta si è svolto anche un approfondimento sullo stato dell'arte per la prevenzione, diagnosi e cura del melanoma. Gli specialisti hanno sottolineato l'importanza di rafforzare un approccio di rete e una collaborazione multidisciplinare, di favorire l'accesso alle terapie innovative e l'integrazione fra ospedale e territorio. Il melanoma è un tumore in aumento sia negli uomini sia nelle donne. La curva della mortalità risulta abbastanza piatta, essenzialmente stabile o in lieve riduzione, il che significa che molte diagnosi avvengono in fase iniziale, quando la malattia ha una prognosi più favorevole e l'intervento chirurgico di asportazione può essere risolutivo.