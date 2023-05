Piemonte, oltre 9,2 milioni per le Green Communities

La Giunta regionale del Piemonte, su proposta del vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, ha approvato oggi i criteri per i finanziamenti alle Green Communities, comunità locali che intendono valorizzare in modo coordinato risorse come acqua, boschi e paesaggio, aprendo anche "un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane". L'iniziativa sarà finanziata con oltre 9,2 milioni di euro, che saranno assegnati alle Unioni montane in qualità di enti capofila dei progetti. Ogni Unione montana potrà ricevere da 1 A 2 milioni di euro, per "interventi finalizzati alla gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale e delle risorse idriche, alla produzione di energia da fonti rinnovabili locali, allo sviluppo di un turismo sostenibile, alla costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna, all'efficienza energetica, all'integrazione intelligente degli impianti e delle reti ed allo sviluppo sostenibile delle attività produttive". "Si tratta - sottolinea il governatore del Piemonte Alberto Cirio insieme a Carosso - di un ulteriore tassello nella strategia per la montagna che la Giunta persegue per dare nuove opportunità di insediamento evitando lo spopolamento e per favorire un approccio sostenibile e rispettoso dell'ambiente.