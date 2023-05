Vigili del fuoco recuperano due escursioniste in difficoltà

Due escursioniste in difficoltà sono state recuperate ieri nelle Valli di Lanzo, in Piemonte, dai vigili del fuoco. Le due donne si trovavano a circa 1.300 metri di altitudine e sono state raggiunte in elicottero. Si trovavano su di una pietraia e sono state recuperate con il verricello.