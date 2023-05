Piemonte, presidio a Torino per due proposte legge

Libera Piemonte e Torino Città per le Donne sono in presidio questa mattina davanti alla sede del consiglio regionale del Piemonte a Torino per protestare contro lo stop su due proposte di legge di iniziativa popolare per le quali sono state raccolte nel complesso ventimila firme. Quella di Libera - forte di 12mila firme a fronte delle 8mila necessarie per presentare la proposta di iniziativa popolare - riguarda il gioco d'azzardo patologico, che dopo la nuova legge varata dal centrodestra è tornato a diffondersi con più forza in Piemonte. Quella di Torino Città per le Donne chiede l'introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale. I rispettivi iter legislativi, che avrebbero dovuto cominciare nell'autunno-inverno scorsi, non sono mai partiti e anzi sono stati lasciati scadere i termini. "Abbiamo scritto più volte al presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia - spiega la referente di Libera, Maria José Fava - ma non abbiamo avuto risposte. Abbiamo deciso di trovarci qui oggi per chiedere che venga rispettata la volontà di una rappresentanza importante della cittadinanza che ha fatto un percorso democratico e chiede l'abrogazione dell'attuale legge sul gioco d'azzardo: sono 12mila firme, 21 Consigli comunali e 40 realtà tra cui Gruppo Abele, Sermig e Cgil". "La scorsa settimana in un convegno - rimarca - sono stati presentati dati che confermano come il Piemonte, che per quanto riguarda il gioco d'azzardo era in una situazione migliore delle altre Regioni, ora stia scivolando nella posizione di fanalino di coda. Darci una risposta non è un favore ma un obbligo di legge".