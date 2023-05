Comune Moncenisio, problemi logistici gara Susa-Moncenisio

Il sindaco di Moncenisio, Mauro Carena, ha scritto in questi giorni alla Prefettura di Torino per evidenziare un "problema logistico creato dall'organizzazione della gara automobilistica Susa-Moncenisio". Si tratta, come viene spiegato in una nota, di una manifestazione motoristica prevista tra il 27 e il 28 maggio sul territorio del vicino comune di Giaglione. "Il blocco della strada influirà sulla viabilità della strada che porta al comune" viene evidenziato. "Ho ricevuto - scrive Carena - una comunicazione di modifica della circolazione sulla strada comunale Novalesa-Moncenisio. Mi perviene da un'associazione privata, la quale dichiara che si occuperà e risponderà di gestire, per le giornate interessate dalla manifestazione stessa, la viabilità e la chiusura strade. Ribadisco, come già in precedenza esplicitato, che dirottare il traffico internazionale Italia-Francia in direzione e proveniente dal Colle del Moncenisio su una modesta strada provinciale 212 e sulla tortuosa strada comunale montana Moncenisio-Novalesa, risulti un azzardo e sia foriero di pericoli per la sicurezza stradale. Senza alcun spirito polemico e a prescindere dalla mia personale valutazione di una gara automobilistica che, per correttezza, dovrebbe chiamarsi Giaglione-Giaglione, ambientalmente impattante, commercialmente e turisticamente dannosa per il mio Comune, alcune questioni me le pongo".