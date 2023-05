Piemonte: minoranze, si risponda a manifestanti in presidio

I manifestanti che questa mattina sono in presidio davanti alla sede del consiglio regionale per sollecitare l'attenzione dell'Assemblea su due proposte di legge di iniziativa popolare - gioco d'azzardo e doppia preferenza di genere - saranno ricevuti a Palazzo Lascaris in una pausa dei lavori dell'Aula. Lo ha assicurato il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, all'inizio della seduta. Sul tema sono intervenuti in consiglio regionale alcuni esponenti delle opposizioni, che hanno sottolineato la necessità di dare seguito alle due raccolte di firme, come prevede la legge. "Se un lavoratore non adempie al suo lavoro - ha sottolineato il capogruppo di Europa verde, Giorgio Bertola - trasgredisce a un contratto: anche noi consiglieri dobbiamo adempiere al compito che ci assegna la legge, calendarizzando la discussione delle due proposte di iniziativa popolare". "Io stesso - ha rimarcato il consigliere Pd Diego Sarno - avevo mandato una mail al presidente Allasia per ricordare che i tempi stavano per scadere. Non ha avuto risposte, e ora chiedo che si arrivi all'incontro con le delegazioni in presidio portando una proposta e una data".