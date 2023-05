Ferrovie: Frediani (Up), per Torino-Ceres tempi rispettati

"Avanzano come da programma i lavori sulla Torino-Ceres. Lo ha confermato l'assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Marco Gabusi, che ieri ha incontrato i sindaci dell'area insieme ai referenti di Rfi, Gtt e Scr che fanno parte del Comitato di Monitoraggio". Così la capogruppo di Unione popolare in Regione, Francesca Frediani. "Le attività ancora in corso - dice Frediani - sono la messa in funzione del Scmt, ovvero il sistema di controllo marcia treno, e il punto di evacuazione sicura della stazione di Rigola. Queste opere si completeranno entro giugno, per permettere di autorizzare la pratica per la messa in esercizio della linea, che ha come tempi di istruttoria 5 mesi". "I tempi - rimarca - restano quindi quelli preventivati. L'attivazione del servizio sulla tratta Torino-Germagnano è prevista per fine anno. Parallelamente Rfi sta progettando l'eliminazione di alcuni passaggi a livello sulla tratta Germagnano - Ceres, che altrimenti non consentirebbero la certificazione della linea e il conseguente esercizio ferroviario. A breve inizieranno i confronti con i sindaci coinvolti da tali soppressioni".