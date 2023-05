Dl lavoro: Bergesio (Lega), stipendi su e stop a furbetti Rdc

"Il mondo del lavoro è una delle priorità del governo con Lega e centrodestra. A differenza della sinistra che quando è all'opposizione protesta e quando governa non fa nulla, abbiamo voluto dare ai lavoratori un segnale concreto di attenzione. Il risultato è il più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Con la Lega al governo meno parole e più azioni concrete a sostegno degli italiani". Così il senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio, Lega, vicepresidente della Commissione Attività produttive. Bergesio elenca "aumenti in busta paga che vanno da 80 a 100 euro mensili fino a dicembre per milioni di lavoratrici e lavoratori", "incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro che assumono gli ex percettori del reddito di cittadinanza, per chi assume giovani under 30 che non studiano, non lavorano e non fanno formazione, e per chi assume disabili percettori dell'assegno di inclusione". E ancora, "contratti più flessibili", e "ampliamento del la possibilità di usare i voucher nei settori turistico, fieristico e termale". Rimarca poi "lo stop ai furbetti, perché il reddito verrà assegnato solo a chi vuole lavorare: chi è senza lavoro riceverà 350 euro per 12 mesi e solo durante la formazione, e chi riceve un'offerta di lavoro dovrà accettarla".