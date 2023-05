Moro: O. Napoli (Azione), uomo del dialogo oggi senza eredi

"Il dialogo aperto e l'ascolto delle ragioni dell'altro erano le virtù sulle quali Moro costruì un'intensa stagione politica con l'obiettivo di portate la democrazia italiana al suo compimento con il graduale inserimento del Pci nella logica dell'alternanza. Fu per questo accusato e il suo pensiero manipolato dai suoi avversari irriducibili". Così Osvaldo Napoli, esponente della segreteria nazionale di Azione. "L'assassinio di Moro - sottolinea Napoli - ha segnato una svolta lunga nella nostra storia politica, e ne misuriamo le conseguenze ancora oggi, a 45 anni dalla morte. Misurata con il suo ricordo, ci appare ancora più povera la scena politica dominata da rumori assordanti in cui nessuno ascolta nessuno e il dialogo si risolve in inutili diktat, in mancanza di misura e di equilibrio. È la più grande offesa che la politica può arrecare alla sua memoria rimasta senza eredi".