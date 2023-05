Diena (Se), consiglio regione Piemonte rispetti suo Statuto

"Il consiglio è fuori tempo massimo. Rispetti i cittadini, il suo Statuto e gli strumenti di democrazia partecipata". Così la consigliera comunale di Sinistra Ecologista Sara Diena, che questa mattina ha partecipato al presidio di Libera Piemonte e TORINO Città per le Donne di fronte alla sede del consiglio regionale a sostegno di due proposte di iniziativa popolare, depositate alla fine della scorsa estate, sul tema del contrasto al gioco d'azzardo patologico e dell'introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale. "Da Statuto - precisa Diena - il consiglio aveva tempo fino a fine aprile per calendarizzare la discussione in aula dei due testi. E non l'ha fatto. Lo ribadiremo anche nelle sedi opportune: le proposte di legge sono uno strumento di democrazia e di partecipazione che prevedono tempi tecnici e passaggi ben precisi, a cui la Regione non può scegliere di sottrarsi. Il nostro impegno per autenticare le firme di entrambe le proposte di legge è stato massimo fin dall'inizio, così come la nostra presenza nelle piazze", aggiunge la consigliera comunale che assicura "continueremo a esserci, a fare domande e pretendere risposte, fino a quando la Regione non si farà carico delle sue responsabilità".