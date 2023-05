SOTTO LA MOLE

"Torino è sporca, troppo degrado".

I commercianti bocciano Lo Russo

La qualità della vita è peggiorata. Tasto dolente il decoro urbano. Eppure tra i negozianti della città prevale l'ottimismo: aumentano gli investimenti, stabile l'occupazione con un aumento previsto per la stagione estiva. L'indagine dell'Ascom

Nonostante gli effetti pesanti dell’inflazione e l’aumento del costo del denaro, migliora la fiducia delle imprese del terziario torinese che, tuttavia, non nascondono l’impatto negativo sulla propria attività causato dal degrado urbano e ritengono che nell’ultimo biennio nel capoluogo piemontese sia peggiorata la qualità della vita. È quanto emerge dall’indagine trimestrale realizzata tra gennaio e marzo da Confcommercio Ascom in collaborazione con Format Research su un campione di circa 800 imprese del commercio, del turismo e dei servizi. “L’immagine che restituisce l'indagine – sottolinea la presidente di Ascom Maria Luisa Coppa – riflette un tessuto imprenditoriale tenace, che non si lascia spaventare da una congiuntura generale avversa. I nostri imprenditori dimostrano coraggio e capacità: è stato così durante la pandemia e continua ad essere così. Lo dicono anche i dati di sentiment verso i mesi futuri, verso i quali l’aspettativa è globalmente positiva. Le imprese, per quanto volenterose, hanno però bisogno di un sostegno economico e fiscale più deciso, accompagnato da snellimenti burocratici e una legislazione che non penalizzi i più piccoli”. Per quanto riguarda il sentiment delle imprese da inizio anno migliora la fiducia circa l’andamento economico della propria attività economica: l’indicatore passa da 47 a 49 e il trend è destinato a restare sul medesimo livello in vista dell’inizio dell'estate anche se sul fronte della fiducia riguardo l’andamento dell’economia italiana l’indicatore è in leggera flessione rispetto al trimestre precedente, ma è previsto un netto miglioramento per la fine del mese di giugno.

Resta stabile la situazione occupazionale nel primo trimestre dell’anno, ma è previsto un deciso aumento in vista dell’inizio della stagione estiva. La situazione della liquidità delle imprese del terziario di Torino peggiora leggermente a causa soprattutto dell’aumento generale dei costi. Tuttavia, si prevede un miglioramento per il mese di giugno 2023. Inoltre, diminuiscono le imprese che hanno chiesto credito, ma aumenta la percentuale di quante lo chiedono per realizzare investimenti, passando dal 22% a quasi il 30%. “Leggiamo con piacere il dato positivo sull’occupazione, nel momento in cui il cuneo fiscale si riduce e come Confcommercio stiamo discutendo i rinnovi contrattuali – commenta il direttore dell’organizzazione di via Massena, Carlo Alberto Carpignano – e apprezziamo soprattutto l’indicatore sull’accesso al credito per investimenti: il miglioramento della percentuale di investimenti rispetto ai finanziamenti erogati dalle banche è chiaramente un segno di interesse per la ripresa economica del territorio e per la disponibilità delle imprese a rilanciare progetti di innovazione e di sviluppo”.

In occasione dell’Osservatorio trimestrale è stato inoltre analizzato il sentiment nei confronti dello stato dell’ambiente urbano. “Da tempo rileviamo una preoccupante diminuzione del livello di decoro sia a Torino sia nella provincia – osserva Coppa – al punto di aver voluto costituire un comitato anti degrado partecipato dalle nostre imprese, che siederà ai tavoli istituzionali per portare avanti un programma ragionato di manutenzioni e miglioramento dell’ambiente circostante. Vogliamo città e paesi più piacevoli per gli abitanti e più appetibili per i turisti che sempre più numerosi scelgono il nostro territorio come destinazione”. Dall’indagine emerge, infatti, che 60,6% delle imprese del terziario della città di Torino giudica il territorio dove risiede la propria impresa caratterizzato da situazioni di degrado urbano. I fenomeni maggiormente rilevati sono il dissesto delle strade (52,6%) e la sporcizia (45,5%). Sono principalmente le imprese dei pubblici esercizi (40%) e del commercio al dettaglio (40%) della città di Torino a ritenere che il degrado urbano abbia un impatto negativo sull’andamento delle attività. Il 30% ritiene che la qualità della vita nella città di Torino sia peggiorata nell’ultimo biennio e solo il 7% delle imprese rileva un miglioramento della qualità della vita rispetto al biennio precedente.