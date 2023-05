Allasia, parità genere e gioco azzardo saranno affrontati

Le due proposte di legge di iniziativa popolare - rispettivamente in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico e di introduzione della doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali - saranno presto affrontate dal Consiglio regionale. Lo ha assicurato il presidente dell'assemblea legislativa piemontese, Stefano Allasia, nell'incontro con le due delegazioni da questa mattina in presidio davanti a Palazzo Lascaris. L'incontro è avvenuto in una pausa dei lavori dell'Aula, alla presenza di alcuni consiglieri. "C'è da tempo - ha spiegato Allasia - la volontà di affrontare il tema della parità di genere. Oltre alla proposta di iniziativa popolare, esiste infatti anche una proposta di legge formulata da alcuni consiglieri in attesa di essere discussa. L'intenzione è quella di arrivare a una trattazione ampia e condivisa da maggioranza e opposizione, anche per rispettare quanto prescrive il regolamento consiliare in materia elettorale". "Quanto al gioco d'azzardo patologico - ha aggiunto - c'è l'impegno di parlarne nella prossima riunione dei capigruppo, che valuterà la calendarizzazione dei lavori affinché la proposta di legge sia esaminata nelle Commissioni competenti". Il provvedimento sulla parità di genere, promosso dall'associazione Torino Città per le Donne, ha raccolto 8.500 firme. Quello che intende modificare e rendere nuovamente più restrittiva la nuova legge regionale sul gioco d'azzardo patologico, promossa da un gruppo di 40 realtà del mondo del sociale e della sanità, ne ha raccolte 12mila.