Alle palazzine ex Moi nuovo social e student housing

Da simbolo dell'emergenza migranti, con la più grande occupazione d'Europa, a "modello di rilancio del territorio e di una città che punta sugli studenti e i giovani anche in ottica sociale". Prende forma la rinascita dell'ex Moi di Torino dove è stato inaugurato oggi, nelle sette palazzine dell'ex Villaggio olimpico, un complesso residenziale di social housing con 388 posti letto, gestito da Camplus, dedicato principalmente alla residenzialità temporanea a tariffe convenzionate per studenti e giovani lavoratori e per studenti bisognosi e meritevoli provenienti dalle graduatorie del diritto allo studio. "Solidarietà e legalità devono andare di pari passo e qui lo abbiamo dimostrato - dice il presidente della Regione, Alberto Cirio -. Ci sono altre città, magari più olimpiche, che fanno dormire i ragazzi nelle tende perché costa troppo, altre, come Torino, che mettono a disposizione spazi per gli studenti e dimostrano una forte sensibilità e rispetto per i ragazzi che studiano qui". "Se siamo qui - aggiunge il sindaco, Stefano Lo Russo - è anche merito delle olimpiadi. Questo luogo ha una storia complicata ma oggi si restituisce la dotazione olimpica a un'idea di città, rilanciandone una delle sue vocazioni essenziali, la Torino città universitaria. Nel nostro Paese - aggiunge - c'è la grande questione del diritto allo studio e dell'accesso all'abitazione che deve trovare nella politica una risposta. In un momento in cui è esploso in tutta Italia il problema del caro affitti per gli studenti, il fatto che Torino risponda aprendo posti letto è un grandissimo segnale. E anche il quartiere troverà una rivitalizzazione grazie agli interventi su quest'area". L'iniziativa, promossa dal Fondo abitare sostenibile Piemonte, gestito da Investire sgr con la partecipazione del Fondo Investimenti per l'Abitare gestito da Cdp Real Asset sgr, e di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt sviluppo e crescita, Fondo Social & Human Purpose, Comparto A, gestito da Ream sgr e delle maggiori fondazioni di origine bancaria piemontesi, arriva al termine del 'Progetto Moi - Migranti un'opportunità di inclusione', promosso da Comune, Regione, Prefettura, Diocesi, Città Metropolitana di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo. "Quel tavolo istituzionale - osserva il presidente di Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo - può essere un modello anche per il Pnrr, perché i titoli bisogna tradurli in cantieri che si concludono nei tempi dovuti e questo modello di Torino, che tiene insieme parti diverse politiche e enti diversi, pubblico e privato, è da seguire". "Questo progetto - conclude Giancarlo Scotti, Ad di Cdp Real Asset Sgr e direttore immobiliare di Cdp Spa - rappresenta nel migliore dei modi il lavoro che Cdp vuole fare nel settore immobiliare".