Pichetto, "l'obiettivo è eliminare le discariche"

"Dobbiamo arrivare all'obiettivo finale di eliminare le discariche". Lo ha affermato il ministro all'Ambiente, Gilberto Pichetto, che è intervenuto in streaming all'incontro per i dieci anni del termovalorizzatore di Iren a Torino. "Nelle regioni italiane dove sono collocati i termovalorizzatori automaticamente abbiamo limitato l'utilizzo delle discariche e quindi tutte le problematiche legate alla gestione ambientale", ha aggiunto. Secondo Pichetto, "bisogna andare avanti per gradi, quindi puntare innanzitutto sulla raccolta differenziata ricordando che il nostro Paese è in una posizione d'avanguardia in Europa. Non dobbiamo però fermarci e dire siamo i migliori, non devono esserci passi indietro Dobbiamo assolutamente andare avanti coscienti che esisterà sempre una quota di rifiuti residui da smaltire nei termovalorizzatori. Questa è la strada maestra, altrimenti l'unica alternativa sarebbe la discarica". Il ministro ha aggiunto che "la struttura Trm di Torino è un modello che va promosso. Nei suoi 10 anni ha dimostrato quello che può valere e quello che può dare".