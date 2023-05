Cittadinanzattiva Piemonte, cittadini rinunciano alle cure

"Avevamo costruito insieme un sistema sanitario pubblico e universalistico fra i migliori del mondo, ma ora milioni di cittadini stanno rinunciando alle cure, perché molte porte sono di fatto chiuse, e le alternative costano troppo, è ora di invertire la rotta!". Con queste parole Mara Scagni ha annunciato la partecipazione di Cittadinanzattiva del Piemonte alla mobilitazione indetta dalla direzione nazionale dell'associazione e l'adesione al comitato regionale per il diritto alla salute e alle cure costituito da oltre trenta organizzazioni. La mobilitazione nazionale inizierà l'11 maggio a Roma con varie manifestazioni.-Cittadinanzattiva Piemonte Aps, il 13 maggio sarà presente con postazioni mobili sulle piazze e nelle vie per sensibilizzare. I volontari saranno a disposizione per fornire informazioni, distribuire materiale illustrato e, soprattutto, raccogliere adesioni a sostegno della petizione già lanciata on line. Cittadinanzattiva Piemonte APS sarà presente sotto i portici di via Roma all'angolo con piazza Castello dalle 11 alle 18, un'analoga presenza sarà garantita in Alessandria dalle 9 alle 12.30 sotto i portici di piazza Garibaldi angolo piazza Marconi. Altre postazioni saranno localizzate a Vinovo, Ciriè, Ivrea e Acqui Terme. Il 27 maggio parteciperà alla marcia organizzata dal Comitato per il diritto alla salute e alle cure.