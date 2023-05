Siulp Torino, inesorabile carenza di organico della polizia

"Le buone intenzioni ministeriali, manifestate attraverso gli annunci sulla presenza costante di poliziotti negli ospedali, nelle stazioni, nella movida, nel contrasto all'immigrazione, nelle periferie, si scontrano inesorabilmente con la carenza dell'organico. Il lavoro del poliziotto è sempre più gravoso, l'esponenziale richiesta di sicurezza rischia di mettere in discussione i diritti fondamentali come le ferie, i riposi, l'orario di lavoro (in molti casi con il doppio turno), il diritto allo studio e si accresce lo stress correlato da lavoro". Lo afferma in una nota il consiglio generale del sindacato di polizia Siulp Torino, che denuncia le "difficili condizioni lavorative dei poliziotti". "Senza l'organico adeguato anche a Torino l'illegalità assumerà toni preoccupanti e, all'esasperazione dei poliziotti farà eco quella dei cittadini. Indispensabile mettere mano da subito alla riforma delle assunzioni", continua la nota del segretario Eugenio Bravo, che evidenzia, inoltre, le condizioni logistico-strutturali "ben lontane dai bonus, dall'efficientamento energetico tanto decantato e dalla transizione digitale". Il sindacato esprime forti perplessità della legge Cartabia che, secondo il Siulp, nell'intento di velocizzare i processi aggrava ulteriormente il lavoro degli agenti. Per quanto riguarda l'immigrazione irregolare per il sindacato, "c'è la necessità di intraprendere una seria politica sull'immigrazione che, oltre a migliorare il sistema dell'accoglienza, dovrebbe efficacemente limitare gli ingressi clandestini nel nostro Paese". "I rimpatri, eseguiti in pochi mesi, oltre a ridimensionare il numero degli irregolari nelle stazioni e nelle periferie, potrebbero agire come deterrente agli ingressi in Italia, procedendo altresì ad integrare in modo più efficace gli extracomunitari provenienti dalle situazioni belligeranti e agevolando il decreto flussi - continua la nota - condivisibile è la scelta di inasprire le pene nei confronti di scafisti e trafficanti di esseri umani, com'è assolutamente condivisibile salvare sempre e comunque ed in qualunque modo i naufraghi". Il Siulp infine annuncia iniziative pubbliche che "sensibilizzino i sindacati, le forze politiche, le associazioni e i cittadini torinesi sul tema della sicurezza, sotto l'aspetto legislativo e su quello prettamente logistico-operativo, agendo da monito per le Istituzioni, troppo distratte e, a volte, inadeguate".