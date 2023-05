Tinexta: primo trimestre in crescita, utile +57%

Tinexta, società leader nei servizi digital trust, cyber security e business innovation, quotata al segmento Euronext Star Milan, ha chiuso il primo trimestre in crescita, con ricavi a 86,1 milioni di euro (+10%), Ebitda adjusted a 15 milioni (+3%) e risultato operativo pari a 4,3 milioni (+36%), con un utile netto di 39,7 milioni e un utile netto delle attività operative in funzionamento a 2,1 milioni (+57%). La voce ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti è pari a 9,3 milioni (8,2 milioni nel 2022) e include 4,5 milioni di ammortamenti delle "Altre attività immateriali" emerse in sede di allocazione del prezzo pagato nelle business combination (4,2 milioni del 2022), principalmente attinenti alla cybersecurity e alle società CertEurope, Evalue Innovacion, Warrant Hub, Forvalue e Queryo. Gli oneri finanziari netti ammontano a 0,9 milioni, sostanzialmente in linea con il primo trimestre del 2022. Le Imposte sono pari a 1,3 milioni rispetto a 1,1 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Il tax rate è pari al 38,9%. Il tax rate del primo trimestre 2022 era pari al 45,1%. Il risultato delle attività operative cessate è pari a 37,6 milioni nel primo trimestre 2023 ed include i risultati di ReValuta, fino al closing dell'operazione di cessione annunciata al mercato, presentati come Discontinued Operations ai sensi dell'Ifrs 5, oltre alla plusvalenza realizzata dalla cessione. Il Free Cash Flow delle continuing operations generato nel primo trimestre è pari a 21,1 milioni. Il free cash flow rettificato delle continuing operations generato nel primo trimestre 2023 è pari a 22,8 milioni. Il flusso di cassa delle componenti non ricorrenti del primo trimestre 2023 è pari a 1,6 milioni (di cui 0,3 milioni di competenza del primo trimestre 2023).

"Il gruppo prosegue nel suo percorso di crescita in modo equilibrato e costante, mentre continua il nostro impegno per rendere sempre più concreta, efficace e sicura la transizione digitale delle imprese e delle istituzioni". Così Enrico Salza, presidente del gruppo Tinexta, dopo che il Cda ha approvato oggi i conti del primo trimestre. Confermata la guidance, con ricavi consolidati per il 2023 in crescita dell'11%-15% e Ebitda Adjusted 2023 in aumento dell'8%-12% a parità di perimetro alla data del 31 dicembre 2022. "Siamo molto soddisfatti dei risultati di questo primo trimestre - ha detto l'amministratore delegato Pier Andrea Chevallard -. Tutte le business unit hanno contribuito all'aumento dei ricavi di gruppo e consolidato il posizionamento sui rispettivi mercati. Resta elevata la capacità delle attività operative di generare cassa, a sostegno degli investimenti in sviluppo e della crescita per linee esterne che continua a rappresentare una delle principali direttrici di sviluppo di Tinexta, in Italia e all'estero. Anche i target per il 2023 comunicati al mercato sono confermati".