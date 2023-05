L'Hiv è ancora presente in Italia con 1.800 casi l'anno

L'Aids è ancora presente, è sbagliato fare finta di nulla, solo in Piemonte si registrano oltre 350 casi nuovi l'anno a fronte dei 1.800 in Italia e del milione e mezzo di nuovi contagi nel mondo. I farmaci ormai consentono al malato una vita quasi normale, anche sessuale, ma purché la malattia venga diagnosticata presto, per questo è importantissimo diffondere tra la popolazione attiva sessualmente, soprattutto i più giovani una cultura della prevenzione e del controllo costante con i test. È questo il senso del seminario nazionale da oggi al 12 maggio a Torino, a Cascina Roccafranca, promossa dal Coordinamento italiano delle Case alloggio per persone con Hiv. Un incontro per incrociare dati, esperienze di cura dei malati in case alloggio e a domicilio, ma anche fare il punto sul futuro del terzo settore alla luce dei disagi delle persone dell'era contemporanea. A introdurre i lavori sono stati Giuliano De Santis, il presidente dell'associazione Giobbe di Torino, che attualmente ospita dodici persone e gli assessori alle Politiche sociali di Regione Piemonte e Città di Torino, Maurizio Marrone e Jacopo Rosatelli. "Una diagnosi precoce oggi può permettere a una persona che ha contratto l'Aids anche di avere un figlio - ha detto De Santis - grazie a farmaci impensabili fino a pochi anni fa. Per diffondere questa consapevolezza, è stato attivato, tra l'altro, il programma 'Fast Track', realizzato con Città di Torino, Croce rossa e Gruppo Abele, che consiste nel portare il necessario per fare il test veloce nei luoghi di massima aggregazione giovanile. I ragazzi rispondono positivamente, il problema è che se ne parla troppo poco". Alberto Anfossi, segretario della Compagnia di San Paolo e il vescovo di Alba don Marco Brunetti hanno posto l'accento sul valore del volontariato e della medicina di territorio".