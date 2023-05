Pnrr, in Piemonte 29 milioni per la raccolta differenziata

In Piemonte arriveranno 29 milioni del Pnrr per il potenziamento dell'economia circolare e il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti. Vengono così finanziati 46 progetti, presentati da 16 consorzi. Numerosi progetti riguardano il potenziamento dei Centri di raccolta per i rifiuti non facilmente raccoglibili nei cassonetti, in modo da limitare il numero degli abbandoni. Altri riguardano il potenziamento dei Centri del riuso, dove sarà possibile conferire beni che hanno ancora una possibilità di riutilizzo, sottraendoli al ciclo dei rifiuti con vantaggio per l'ambiente e l'economia. Finanziati anche il posizionamento di cassonetti dotati di un dispositivo in grado di riconoscere l'utente per mezzo di chiave o tessera, e l'installazione di sistemi software sui mezzi di raccolta, sempre finalizzati al riconoscimento degli utenti. L'obiettivo è arrivare all'applicazione della cosiddetta tariffa puntuale, che permetterà ai meritevoli di beneficiare di una riduzione della Tari. "A questi 29 milioni - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati - si aggiungeranno i fondi del Programma regionale Fesr 21-27 per 40 milioni. Insieme al nuovo Piano di gestione dei rifiuti appena approvato, il settore della gestione di tutti i rifiuti piemontesi avrà così un grande sviluppo, che porterà grandi benefici ambientali con il riciclo della quasi totalità dei materiali raccolti, ma anche vantaggi economici, con la creazione di nuovi posti di lavoro".