Iveco Group, nel primo trimestre ricavi +11,5%

Iveco Group chiude il primo trimestre con ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro, in crescita dell'11,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'ebit adjusted è pari a 162 milioni (60 milioni in più del primo trimestre 2022), l'utile netto adjusted a 63 milioni (21 milioni in più). La liquidità netta delle attività industriali è di 1,1 miliardi (1,7 miliardi al 31 dicembre 2022). Le prospettive finanziarie per il 2023 sono state aggiornate al rialzo: ebit adjusted consolidato tra 600 e 640 milioni di euro, ricavi netti delle attività industriali in aumento dal 3% al 5% sul 2022, liquidità netta a circa 2 miliardi.