Pichetto, avanti con Pnrr, governo accompagna cambiamento

"Il governo è impegnato a portare avanti azioni nell'ambito del Pnrr, con bandi che stanno accompagnando il sistema e il Paese verso l'elettrico. Ci sono anche bandi importanti che hanno visto investimenti sull'idrogeno. Il ruolo che vuole giocare il governo, utilizzando i fondi del Pnrr e naturalmente il supporto che Confindustria fornisce, è accompagnare il cambiamento, mantenendo ciò che abbiamo di alto valore e cercando di portare una crescita nelle aree dove siamo più in difficoltà". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, intervenendo in videocollegamento al convegno per i 50 anni di Confindustria Piemonte. Alla Nuvola Lavazza è presente il leader di Confindustria Carlo Bonomi. "L'obiettivo finale, che non mettiamo in discussione - ha detto Pichetto - è lavorare per le giovani generazioni e per il futuro. E lavorare per il futuro significa anche mantenere l'eccellenza, favorendo un cambiamento di pelle del nostro sistema produttivo, che non può essere più quello del passato ma può essere il migliore sistema produttivo e industriale per il Paese. Il Governo è impegnato su fronti che riguardano tutto il sistema produttivo e mi riferisco anche alle tematiche ambientali e legate alle emissioni. Su questo fronte vogliamo porre attenzione a un percorso di accompagnamento verso un nuovo modello. Il Piemonte è terra di automotive e l'automotive in Italia rappresenta un qualcosa di importante e per la regione è fondamentale. Le scelte che abbiamo davanti ci impongono di essere impegnati nella definizione delle regole europee".