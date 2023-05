Cirio, in Piemonte attuato il 66% del Pnrr assegnato

"Ammontano a 6 miliardi di euro le risorse assegnate dal Pnrr al Piemonte. Quattro miliardi e mezzo sono già assegnati fisicamente, di questi un miliardo e 100 milioni sono a diretta regia regionale, 750 milioni sono per le infrastrutture, per la parte restante investimenti su personale, su servizi, specialmente sulla parte sanitaria. Lo stato di attuazione che noi monitoriamo oggi ci porta al 66% medio del livello di attuazione del Pnrr regionale". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al convegno per i 50 anni di Confindustria Piemonte, alla Nuvola Lavazza. "Questi numeri - ha sottolineato Cirio - dimostrano che ce la stiamo mettendo tutta per meritare la fiducia. Il Pnrr è una grande opportunità per tutti, non dobbiamo sprecarla, perché i soldi poi bisogna restituirli. Questa è la prima grande considerazione che deve esser fatta. Noi saremo in grado come sistema di restituirli se li avremo investiti non per fare spesa, non per fare assistenza, ma per produrre ricchezza".