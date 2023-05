Tav, Gay (Confindustria Piemonte): auspichiamo che 2032 sia data certa

"Può sembrare quasi una banalità dirlo, ma dopo più di 30 anni abbiamo finalmente una data di conclusione della Torino-Lione (che è bene ricordare è un tassello fondamentale del corridoio Lisbona-Kiev), ovvero il 2032. Auspichiamo che questa data sia certa e veda la conferma anche dei partner europei coinvolti, non è una partita che non si può giocare". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, nel corso del suo intervento all'evento per i 50 anni dell'associazione. Oggi il quotidiano Repubblica scrive che la Francia rinvia la sua tratta a dopo il 2043 perchè "troppo cara". "E voglio ricordare, relativamente a questo tema e a proposito della visione di cambiamento, che fu proprio l'allora presidente di Confindustria Piemonte, Giuseppe Pichetto, nel 1990 a dare vita al Comitato promotore per la Torino-Lione", ha sottolineato.