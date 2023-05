Zangrillo, "un piano ambizioso per modernizzare la Pa"

"La pubblica amministrazione ha un programma di modernizzazione ambizioso, importante e che dobbiamo realizzare con senso di urgenza e consapevolezza che i tempi sono stretti, anche perchè viviamo in un momento di cambiamenti rapidi che dobbiamo essere in grado di cavalcare. Trovare soluzioni efficaci e semplici rappresenta la nostra principale sfida per una Pubblica Amministrazione a prova di futuro". Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, al convegno di Confindustria Piemonte. "Per la Pubblica amministrazione il rapporto con le imprese è un momento davvero fondamentale per contribuire insieme alla crescita del nostro Paese. Dalla semplificazione amministrativa ai controlli sulle imprese: stiamo lavorando per garantire alle nostre aziende una prospettiva di maggiore stabilità e certezza eliminando quegli adempimenti non necessari e che non confluiscono con l'interesse pubblico", ha aggiunto Zangrillo.