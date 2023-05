Santanchè, nel 2023 per il turismo sorpasso su pre-Covid

"Il turismo è un volano fondamentale per la nostra economia e oggi, e tutti dati lo confermano, sta diventando veramente un volano: il 2023 sarà un anno molto positivo e io presumo, e mi auguro, anche l'anno del sorpasso rispetto ai dati della pre-pandemia 2019". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo in videocollegamento con il convegno per i 50 anni di Confindustria Piemonte.