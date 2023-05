OPERE & OMISSIONI

Tav, Francia: "nessun rinvio"

Un report del Coi, il Conseil d'Orientation des Infrastructures, valuta "troppo cara" l'Alta velocità e ne prospetta lo slittamento a dopo il 2043. Ma il governo Macron replica: "Il nostro calendario resta immutato". Allarme rientrato? Non proprio

“Il governo francese non ha deciso nessun rinvio nel calendario relativo alla Tav Lione-Torino”. La precisazione che arriva dal ministro dei Trasporti francese Clément Beaune, pare destinata a placare la tensione anche se non fuga del tutto le forti preoccupazioni dell’Italia, rappresentate dalla dura reazione del titolare del Mit, Matteo Salvini. “Sulla Tav noi stiamo mantenendo tutti gli impegni in termini economici, progettuali e di tempo, mentre sembra che di là ci stiano ripensando e forse hanno bisogno di più tempo”, aveva detto in mattinata il ministro e leader della Lega non rinunciando a ricordare i recentissimi attacchi francesi al Governo italiano: “I francesi invece di insultare, devono mantenere la parola che hanno dato all'Italia e all'Europa”.

A scatenare la tensione tra i due Paesi la notizia dell’intenzione del Governo Macron di rimandare la realizzazione della tratta di sua competenza, spostando in avanti di dieci il completamento dell’opera al 2043, a causa dei costi troppo elevati. “La smentita del ministro Beaune è ciò in cui confidavamo”, dice allo Spiffero il viceministro alla Infrastrutture Edoardo Rixi, lasciando intendere che la tensione arrivata nelle ultime ore a livelli altissimi pare stia calando, anche se la questione al di là dell’evidente frizione politica tra i due Paesi, resta non priva di incognite. A confermarlo è Paolo Foietta, presidente della commissione intergovernativa sulla Tav, alla vigilia dell’incontro di domani a Lione nel quale, come spiega, proverà “a convincere i francesi, considerato che se ritardano ancora rischiamo di vedere completata l’opera non prima del 2042”.

Rischio superato dalla concisa nota del ministro francese? Beaune spiega che le notizie di rinvii nella costruzione di determinate strutture fanno riferimento non a decisioni prese "ma ad un rapporto indipendente consegnato al governo” e, comunque “non si tratta in nessun caso di una decisione del governo e il nostro calendario resta immutato”.

Il rapporto indipendente cui fa riferimento il ministro d’Oltralpe pare essere quello del Coi, il Conseil d'Orientation des Infrastructures, che viene citato anche da Foietta nella ricostruzione degli ultimi passaggi della vicenda. “Il Coi, organo consultivo, ha indicato la necessità di realizzare le tratte d’accesso il più in fretta possibile e per loro, i francesi, significa il 2042, ovvero dieci anni dopo la data di apertura del tunnel”. Ma Foietta parte ancora più indietro per definire il quadro da cui è emersa l’intenzione, poi negata, della Francia di rallentare. “Che i francesi stiano facendo melina da tempo è evidente. E non mi pare siano ragioni politiche, bensì economiche: deve spendere 9 miliardi, anche se cofinanziati al 50% dall’Europa, per fare le sue tratte d’accesso, una cifra superiore a quella spesa Oltralpe per il tunnel di base. E questa la ragione per cui l’Italia aveva accettato di pagare un po’ di più perché la Francia avrebbe speso una cifra maggiore proprio sulle tratte di accesso”.

Il presidente della commissione intergovernativa non si dice stupito della linea cui sembra improntato il Governo francese, sia pure poi in qualche modo aggiustata dalla nota del ministro. “Per il cronoprogramma Parigi si è basata proprio sul rapporto, pocanzi citato, del Coi”. Insomma, non nasce certo dal nulla quella data che sposterebbe in avanti di dieci anni il completamento della Torino-Lione, anche se è ancora Foietta a spiegare come questa eventualità, che si spera di evitare, non significherebbe un blocco totale dell’opera per un decennio. “Oggi nel vecchio tunnel del Frejus non possono passare oltre 35 treni merci al giorno, realizzando il tunnel di base con piccoli adeguamenti della tratta francese i convogli passerebbero a 90, a fronte di una capacità con tutte le tratte realizzate e l’opera completata sarà di 180. Quindi le pressioni che stiamo facendo sia come Italia, sia come Commissione Europea è quella di anticipare l’entrata in funzione completa della Tav non al 2042, ma realisticamente intorno al 2035. Su questo ho colto segnali di apertura dal Governo Francese e dunque non considerare come Vangelo quel che sta scritto il Coi”.

La trattative è in corso da tempo, almeno dal 2022, “Il prossimo 22 di giugno a Lione ci sarà una seduta della commissione intergovernativa e stiamo lavorando per questo, anche l’incontro di domani. Direi che c’è legittima preoccupazione da parte italiana, ma non allarme”. Ed è ancora il viceministo Rixi, dopo la nota arrivata da Parigi a ribadire come “la Tav è un’opera fondamentale per la logistica europea. A noi basta che gli impegni presi si onorino: i tempi di realizzazione dell’opera e della capacità ferrovia delle linee di adduzione al tunnel devono essere confermati. Le Alpi non devono dividere ma unire. La smentita del governo francese su quanto letto oggi va nella giusta direzione”.