Comunali: Richetti (Azione), Ivrea test significativo

Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, questa mattina era a Ivrea in vista degli appuntamenti elettorali del 14 e 15 maggio, a sostegno della candidatura del sindaco uscente, Stefano Sertoli. "Quello di Ivrea, per noi, è uno dei test più significativi delle prossime amministrative - ha spiegato Richetti -. Costruire un'offerta politica alternativa ai populismi, che si misuri a livello locale sulle questioni concrete, crediamo sia la strada corretta. È quello che abbiamo fatto qui sposando il progetto del sindaco Sertoli che ha avuto il coraggio di uscire dai giochi della politica per il bene della città". Azione-Italia Viva guarda a Ivrea anche per costruire un percorso in vista delle regionali del 2024. "Non so ancora cosa accadrà - ha aggiunto - perché sul presidente Cirio ci sono discussioni su altri potenziali incarichi. Noi andremo in coerenza a ciò che facciamo a Ivrea: diamo valore a redistribuzione, contrasto alle ingiustizie e capacità di crescere nel rispetto del contesto sociale e ambientale; la vera differenza è non fermarsi agli slogan, ma avere una declinazione conseguente a questi valori che è l'impegno che abbiamo messo su Ivrea, che avremo in Piemonte e alle prossime politiche, quando ci saranno".