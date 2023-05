Nasce Nurse on social, i consigli video degli infermieri

Video online con i consigli di salute e i gesti di cura spiegati da infermiere e infermieri. In occasione della giornata mondiale dell'infermiere nasce "Nurse on social", una piattaforma web e social che raccoglie i filmati realizzati dagli operatori degli ospedali e dei centri medici Humanitas in tutta Italia con l'obiettivo di diffondere la cultura della salute e valorizzare la professione infermieristica. Tra le spiegazioni si possono trovare quelle relative a una misurazione corretta della glicemia o sul modo in cui gestire una stomia a domicilio oppure su cosa fare in caso di crisi d'asma. "Dopo aver portato le loro competenze sul territorio in eventi per la popolazione e corsi per le scuole, gli infermieri diventano protagonisti dello spazio virtuale per mettere le loro conoscenze nelle mani dei cittadini - spiega una nota - Da come fermare la perdita di sangue dal naso a consigli su come affrontare la fobia degli aghi, ad una guida per applicare correttamente la manovra di disostruzione nell'adulto: le pillole video hanno l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui gesti di cura e primo intervento negli spazi virtuali in cui si trascorre molto tempo, i social, valorizzando al contempo la professione infermieristica, sempre più specializzata". L'impegno alla divulgazione e alla formazione è parte della missione che Humanitas porta avanti anche con i giovani attraverso i corsi di Laurea in Infermieristica di Humanitas University a Pieve Emanuele (Milano), Bergamo e Castellanza (Varese). Sul sito www.humanitas.it/nurseonsocial, i video degli infermieri di Rozzano, Milano, Torino, Bergamo, Castellanza, Catania e dei centri medici Humanitas Medical Care sono affiancati da articoli di approfondimento. I temi toccano i diversi ambiti dell'assistenza sanitaria ospedaliera e domiciliare. La piattaforma è attiva da oggi 12 maggio con le prime sette pillole video e, con cadenza settimanale, verranno aggiunte nuove puntate.