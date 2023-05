Iren, Fitch revisiona l'outlook al rialzo a positive

L'Agenzia di rating Fitch ha comunicato la revisione al rialzo dell'outlook portandolo a "positive" da "stable" e confermando, allo stesso tempo, il rating a "BBB" sia per il merito di credito a lungo termine sia per il debito senior non garantito. La revisione dell'outlook è motivata dal miglioramento di Iren nelle metriche finanziarie e il rating riflette il business mix ben integrato e diversificato del gruppo, prevalentemente esposto ad attività regolate e quasi-regolate, che consente di ottenere solide performance nell'attuale contesto di volatilità del mercato dell'energia. Fitch, inoltre, valuta positivamente anche il profilo di liquidità del gruppo. "Arriva una nuova conferma che la strada tracciata dal piano industriale sia quella ottimale per il gruppo e che i risultati di questa nuova visione siano tangibili già nel breve termine" commenta Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Iren. "Il miglioramento da parte di Fitch dell'outlook, portato a positive, sottolinea la qualità della disciplina finanziaria - aggiunge Armani - che affianca l'ambizioso piano di investimenti volto a supportare la crescita sostenibile del gruppo. L'agenzia di rating ha particolarmente apprezzato come la crescita sarà sostenuta da un modello di business a minor rischio grazie al peso delle attività regolate e semi-regolate".