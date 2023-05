Centrale del Latte d'Italia, nel trimestre +3,6% utile netto

La Centrale del Latte d'Italia - terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana - ha registrato nel primo trimestre del 2023 un fatturato pari a 81,8 milioni di euro nel primo trimestre 2023, il 14,7% in più dello stesso periodo dell'anno scorso e un utile netto di 1,6 milioni, in crescita del 3,6%. Il margine operativo lordo (ebitda) si attesta a 7,4 milioni (+16,5%), con un ebitda margin pari al 9%, in leggero aumento. I risultati del trimestre sono stati approvati dal consiglio di amministrazione presieduto da Angelo Mastrolia. l risultato operativo (ebit) cresce ed è pari a 3,1 milioni, rispetto ai 2,5 milioni registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'indebitamento finanziario netto risulta in miglioramento rispetto a quanto registrato nel corso del 2022, passando da -58,7 milioni al 31 dicembre 2022 a -56,1 milioni al 31 marzo 2023, "grazie alla capacità della società di generare cassa dall'attività operativa nel corso del primo trimestre".