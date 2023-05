Torino, scontri tra studenti di destra e di sinistra al liceo

Momenti di tensione questa mattina davanti al liceo Einstein di via Bologna a Torino tra studenti dei collettivi di estrema sinistra e quelli vicini a Fratelli d'Italia. Al grido "via i fascisti dalle scuola" i giovani di sinistra hanno tentato di impedire un volantinaggio che era in corso da parte dei giovani di destra. Sono volati calci e pugni. La polizia è intervenuta sul posto e i partecipanti ai tafferugli sono stati identificati. A fine gennaio il liceo Einstein era stato occupato da un collettivo studentesco. Alcuni attivisti si erano resi protagonisti di minacce sui social al vicepremier Salvini, un episodio su cui ha indagato la Digos di Torino. Pochi giorno dopo l'inizio dell'occupazione, davanti alla scuola altri studenti avevano organizzato un sit-in di protesta chiedendo di potere tornare a lezione.