TORINO

"Via il Crocifisso dalla Sala Rossa",

insulti alla crociata laicista di Viale

Il consigliere radicale prende a male parole la collega del Pd Conticelli durante la riunione dei capigruppo. Oggetto del contendere la rimozione del simbolo religioso dall'aula. Così la laicità dello Stato viene ridotta a macchietta e gazzarra politica

Simbolo di pace e fratellanza tra i popoli, il Crocifisso diventa l’oggetto di liti e insulti tra i consiglieri comunali di Torino. La disputa va in scena durante la riunione dei capigruppo in cui il radicale Silvio Viale, che propone la rimozione di Gesù Cristo dalla Sala Rossa in nome della laicità delle istituzioni, propone – dopo Bruno Segre – di invitare sul tema anche il vescovo di Torino Roberto Repole e le altre autorità religiose della città per estendere il dibattito.

La rappresentante dei consiglieri Pd è Nadia Conticelli che è piuttosto restia a seguire il collega nel solco della sua crociata laicista e per questo si oppone a quello che poi, con lo Spiffero, definisce “Il martedì del teologo”. Ma tanto basta per far esplodere Viale in un profluvio di insulti verso la collega dem e verso la cattolica Elena Apollonio (che in un primo tempo aveva convissuto con lui sotto le insegne della lista civica del sindaco Stefano Lo Russo, salvo scappare a gambe levate e trovare rifugio nel misto). “Tu non rappresenti il tuo gruppo, idiota” è una delle frasi più gentili rivolte a Conticelli dal Viale furioso prima che lei prendesse la via della porta, interrompendo la riunione.

“Non portiamo il vescovo e le altre autorità religiose su questo ring per un po' di visibilità personale, se Viale vuole approfondire la questione faccia un convegno sul tema, altrimenti porti la sua proposta in aula e la voteremo” conclude Conticelli. La proposta è ovviamente la rimozione del Crocifisso che forse, potesse spostarsi da solo, avrebbe tolto il disturbo da un pezzo.