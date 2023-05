Sanità: Pd, superate le seimila firme contro liste d'attesa

Ha superato le seimila firme in un mese la campagna contro le liste d'attesa nella sanità lanciata dal Pd in Piemonte. E' quanto si legge in un comunicato stampa. "Le adesioni - commenta Domenico Rossi, segretario regionale del partito - confermano come il tema sia fortemente sentito dai cittadini. Ribadisco che faremo tutto il possibile per dare voce ai loro problemi e proporre delle soluzioni concrete. Le liste d'attesa sono il sintomo più evidente della precarietà della sanità pubblica in Piemonte e del fallimento della giunta Cirio sul tema". "Ogni giorno - aggiunge Rossi - incontriamo persone che denunciano situazioni ingiuste e insostenibili, esami prenotabili dopo mesi, addirittura un anno, o persino a data da definirsi. E' evidente a tutti che come sia in atto un vero e proprio attacco alla sanità pubblica che è partito dal governo, che investe sempre meno, e arriva alla Regione, dove il saldo delle assunzioni è in negativo dal 2019 e la politica sulla sanità del presidente Cirio e dell'assessore Icardi non riesce a dare alcuna risposta". "Cresce il malessere dei cittadini - afferma Rossi - ma cresce anche la voglia di cambiare, come dimostrano le mobilitazioni che i sindacati stanno portando nelle piazze delle nostre principali città. Siamo al loro fianco in questa battaglia non solo partecipando alle iniziative, ma anche moltiplicando i banchetti e il volantinaggio davanti a tutti i luoghi di cura del Piemonte" Dobbiamo partire da qui non per curare solo il sintomo ma per intervenire sull'intero sistema, perché anche il tempo è salute: il tempo che guadagniamo con la prevenzione, il tempo in cui arriviamo a una diagnosi e il tempo in cui riceviamo le cure".