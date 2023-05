Marocco: pensionato novarese ucciso, fermati tre sospetti

Sono stati arrestati nella notte tre uomini di età compresa tra i 23 e i 40 anni, sospettati di aver aggredito e ucciso Luciano Calzini, il pensionato di origini novaresi, che viveva in Marocco. La polizia giudiziaria di Agadir è riuscita a risalire ai principali sospettati, che sono della stessa zona, ma le ricerche continuano a caccia degli altri partecipanti a quella che si sospetta essere un'aggressione organizzata, con tanto di regia, esecutori e mandanti. Intanto trapelano nuovi dettagli sull'accaduto. Il gruppo, "una banda organizzata e numerosa" come sospetta la polizia, giovedì sarebbe piombato in casa del pensionato italiano, sull'altura di Aourir, con vista sulla baia di Taghazout, qualche chilometro a nord di Agadir. Avrebbero cominciato a fare razzia nell'abitazione e a ferire a colpi di coltello l'uomo, che per difendersi è scappato, riuscendo a salire sulla sua auto. In corsa, verso la strada principale, inseguito da tutti gli altri, Luciano Calzini, 76 anni, è però finito contro un palo della luce. È qui che agonizzante lo hanno trovato giovedì sera i passanti che hanno chiamato l'ambulanza, dando così il via all'inchiesta. Quando è arrivato all'ospedale di Hassan II di Agadir, l'uomo era ormai in gravi condizioni, per le profonde ferite da arma da taglio alle spalle, all'addome e alla gamba. I medici non sono riusciti a salvarlo: il pensionato è morto tra le 5 e le 6 di venerdì mattina. Luciano Calzini era già stato aggredito negli anni scorsi per una storia di presunte molestie su minori. L'indagine a suo carico però non aveva avuto seguito. I tre principali sospettati dell'omicidio sono ora sotto interrogatorio, per ricostruire il movente e l'organizzazione del delitto. Le indagini continuano.