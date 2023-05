Sorveglianza speciale per un uomo residente in Ossola

Per tre anni non potrà allontanarsi dalla propria dimora senza avvisare la questura, uscire tra le 21 e le 7 del mattino e recarsi in locali dopo le 18. Questi gli effetti della misura di sorveglianza speciale disposta nei confronti di un quarantenne di origini albanesi da tempo residente in Ossola. Il decreto è stato emesso dal tribunale di Torino su richiesta del questore del Vco, Luigi Nappi. L'uomo risulta coinvolto in diversi episodi di violenza, fra cui una lite durante la quale avrebbe colpito un giovane alla testa con una bottiglia.