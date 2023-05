Agricoltura: Cia Piemonte, governo vigili su prezzo del grano

"Governo e autorità competenti vigilino sul prezzo del grano per evitare che le aziende agricole siano costrette ad abbandonare la produzione per scarsa redditività". Lo chiede Gabriele Carenini, presidente di Cia-Agricoltori italiani in Piemonte, in vista della stagione della mietitura. "Abbiamo lanciato - spiega - una campagna di mobilitazione nazionale per far fronte alle principali cause della crisi che sta investendo le aziende del comparto, denunciando il vertiginoso crollo delle quotazioni e gli insostenibili costi di produzione. Oltre che sul grano duro, in Piemonte l'allarme è scattato soprattutto sul grano tenero, che qui rappresenta la produzione di riferimento. Senza un prezzo consono alle spese sostenute le aziende andranno incontro al tracollo". Carenini osserva che nelle ultime settimane "il prezzo del grano è sceso del 40 per cento mentre quello della pasta sullo scaffale è aumentato in media del 30 per cento". "A ottobre dell'anno scorso - dice - abbiamo seminato il grano con il gasolio a un euro al litro e il prezzo del concime al massimo storico. Adesso che ci apprestiamo alla mietitura sono scattate le speculazioni e il prezzo è crollato. La prospettiva di veder importare il grano dall'estero e spacciarlo per italiano. Tutto questo sulla pelle dei produttori e dei consumatori".