Tentato blitz Extinction Rebellion, 12 identificati

Sono stati identificati i 12 attivisti per il clima che stamani hanno tentato un blitz all'aeroporto di TORINO-Caselle. L'intervento è stato effettuato dalla polizia. Non sono scattate denunce. Il gruppo, composto da attivisti di Extinction Rebellion, Fridays for Future e Scientist Rebellion, intendeva raggiungere il terminal dei jet privati per dare vita a una dimostrazione. Il controllo è scattato nei pressi dell'area partenze. I dodici si aggiravano nella zona senza titolo di viaggio.