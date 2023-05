Torino, il nuovo bike sharing delle Portineria di Comunità

Un nuovo servizio di bike sharing gratuito e 'solidale' per promuovere la mobilità dolce per tutti, l'economia circolare e il senso di cittadinanza e condivisione. È il nuovo progetto che entro l'estate la Rete Italiana di Cultura Popolare, con Fiab Torino bici e dintorni, farà partire con l'obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini e realtà del territorio. Il servizio servirà per collegare le tre Portinerie di Comunità, dove si potrà prendere gratuitamente una bicicletta in sharing che dovrà poi essere lasciata in un'altra Portineria o in una delle sedi che farà parte della rete. "Cerchiamo altre realtà, come associazioni, teatri, attività commerciali, biblioteche, scuole, che vogliano aderire e offrire i propri spazi per depositare le bici una volta usate", spiega il direttore della Rete, Antonio Damasco. Per far crescere il servizio, al quale si potrà aderire iscrivendosi a una delle Portineria di Comunità con una quota di 10 euro l'anno, i cittadini sono invitati a donare le loro vecchie bici che verranno poi sistemate e messe a disposizione dello sharing. Un appello alla condivisione che viene lanciato anche oggi è in occasione di Bimbimbici, pedalata per giovani e famiglie partita questa mattina dalle tre Portinerie di Comunità.