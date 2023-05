P. Chigi, incontro di oltre un'ora fra Meloni e Berlusconi

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata all'Ospedale San Raffale di Milano dove ha incontrato per oltre un'ora il senatore e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi". Lo rende noto Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni e il leader di FI Silvio Berlusconi "hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell'esecutivo e della maggioranza": lo riferisce una nota di Palazzo Chigi sulla visita della presidente del Consiglio all'alleato in ospedale. "Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier", ha commentato Meloni.