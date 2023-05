Extinction Rebellion in presidio davanti alla Questura

Circa una quarantina di attivisti di Extinction Rebellion e altri ambientalisti, tra cui Fridays for Future, hanno manifestato davanti all'entrata di via Grattoni della Questura di Torino. Un presidio "contro il clima di repressione" hanno spiegato gli esponenti dell'ara dei disobbedienti, che questa mattina avevano tentato di manifestare all'aeroporto di Torino-Caselle, contro le emissioni prodotte dai jet privati. Davanti alla Questura gli attivisti hanno esposto uno striscione con su scritto "Destinazione estinzione" e hanno esposto dei cartelli che recitavano "Io sono non violento". Dopo alcune ore il presidio si è sciolto e gli attivisti, tutti identificati, si sono mossi, scortati, verso al parco accanto all'area ex Westinghouse, nel quartiere San Paolo.