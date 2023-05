Amministrative: urne aperte in 595 comuni, si vota fino alle 15

Urne aperte in 595 comuni italiani, dove si potrà votare anche oggi dalle 7 fino alle 15 in questa tornata di elezioni amministrative in cui sono chiamati al voto 4.587.877 elettori, di cui 402.967 all'estero, distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare, si vota in 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni 28 e 29 maggio. L'affluenza alle 23 di ieri sera era del 46,39% degli aventi diritto, in calo rispetto al 59,89% nelle precedenti consultazioni.