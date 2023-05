Banca Mediolanum: convention prima senza Ennio Doris

Al via la convention di Banca Mediolanum al Pala Alpitour a Torino. "È una convention particolarmente emozionante perché erano 4 anni che non stavamo tutti insieme, da marzo 2019. Un altro importante motivo per cui è una convention particolarmente emozionante è perché è la prima senza Ennio", dice l'amministratore delegato della banca, Massimo Doris, ricordando il padre nonché fondatore della banca Ennio Doris, scomparso nel novembre 2021. All'evento nazionale, dal titolo 'Noi, Nati per essere grandi', partecipano circa 5mila persone tra family banker, top management, dipendenti, ospiti istituzionali, partner, analisti finanziari e giornalisti. In apertura, il management è stato accolto da una standing ovation dei partecipanti e un'orchestra che suona live. "Lui non c'è più - aggiunge Doris- ma è presente perché con quello che ha dato è presente in ognuno di noi e sarà sempre presente". Commosso il ricordo della moglie Lina Doris: "Mi sembra irreale vedere tutto questo", afferma dal palco insieme ai figli Massimo e Sara, rivolgendosi alla platea. "Lina dormi tranquilla, mi diceva Ennio, che Massimo è più bravo di me", aggiunge.