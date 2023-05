Torino, no del Comune alla revoca concessione a Radio Blackout

Nessuna revoca anticipata della concessione dei locali a Radio Blackout, ma cominciare a ragionare, in vista della sua scadenza nel 2025, su un'eventuale destinazione alternativa di quegli spazi da utilizzare per la Casa del Quartiere, come chiesto anche dalla Circoscrizione 7, mentre l'emittente potrebbe trovare un'altra sede. E' la posizione maggioritaria emersa nella Commissione consiliare dedicata a una mozione del consigliere FdI Enzo Liardo che chiede la revoca della concessione, a canone agevolato, "sia per motivi economici che di sicurezza". La vicesindaca con delega al Patrimonio, Michela Favaro, spiega che "l'associazione ha sempre rispettato il contratto, le motivazioni della mozione sono più politiche. Sui motivi di ordine pubblico ci devono essere elementi suffragati da interventi delle forze dell'ordine o della magistratura e al momento non risultano elementi tali che giustifichino la revoca della concessione, bisogna essere attenti a non imporre nessun tipo di controllo sulla possibilità democratica di esprimere le proprie opinioni, o diventerebbe una sorte di censura". La capogruppo Pd Nadia Conticelli ricorda che l'associazione che gestisce la radio "svolge una parte di attività più sociale e una più militante, l'ottimo sarebbe che nell'immobile pubblico facesse la prima e la seconda in uno spazio privato. La Circoscrizione ha chiesto che, alla scadenza, i locali non vengano messi a bando ma, visto l'interesse pubblico, assegnati all'ente per la Casa del Quartiere, credo si debba avviare per tempo una discussione sul tema". Per la capogruppo di Sinistra ecologista Alice Ravinale, invece, è "un bel segnale se la città di Torino, in una fase storica come questa, usa locali comunali per una radio che fa informazione libera e contro". "Nessuno ha parlato di censura o di chiudere la radio - conclude Liardo -, anche se il tema ordine pubblico è evidente. Bisogna iniziare un ragionamento e riconsegnare quegli spazi alla Casa del Quartiere".