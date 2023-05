Webuild si aggiudica una tratta della pedemontana piemontese

Nuovo progetto nel settore autostradale per Webuild e la sua partecipata Cossi Costruzioni. Il gruppo si è aggiudicato i lavori per 284 milioni circa per la realizzazione della Pedemontana Piemontese (Lotto 1, stralcio 1 e stralcio 2). L'intervento accresce il contributo del gruppo allo sviluppo infrastrutturale del Paese e alla creazione di nuova occupazione, con il coinvolgimento di decine di imprese per la filiera del territorio. Per l'esecuzione dei lavori, si stima saranno creati circa 200 posti di lavoro, tra personale diretto e di terzi. A commissionare i lavori è Anas (Gruppo Fs Italiane). Il contratto prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di 15 chilometri circa di strada extraurbana principale, a due carreggiate separate e con due corsie per ogni senso di marcia, che andranno a collegare i comuni di Masserano e Ghemme, in Piemonte. Prevista anche la realizzazione di 6 viadotti e 6 cavalcavia, per complessivi 1,5 chilometri di lunghezza. La nuova tratta contribuirà a migliorare la viabilità del territorio biellese, andando a creare una saldatura tra le autostrade A4 Torino Milano, in località Santhià, Biella, Gattinara, e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in località Ghemme. In ambito stradale e autostradale, il gruppo Webuild vanta una rilevante expertise che include, su scala globale, la realizzazione di oltre 82.500 chilometri di strade e autostrade. In Italia, è attualmente impegnato anche nella realizzazione del terzo megalotto della Strada Statale Jonica in Calabria, progetto strategico per lo sviluppo della mobilità del Sud Italia, che da Sibari arriverà a Roseto Capo Spulico, contribuendo a collegare i litorali di Calabria, Basilicata e Puglia.